В Херсонской области два человека погибли, еще трое ранены из-за атак ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что два мирных жителя погибли, еще трое получили ранения в результате атак ВСУ.

«Даже во время пасхального перемирия и сразу после киевский режим продолжил террор гражданского населения. Погибли два мирных жителя, три человека пострадало», – написал глава региона в Max.

По данным Сальдо, в Алешках мужчина погиб при детонации мины, в Раденске мужчина погиб при наезде автомобиля на мину, его личность устанавливается.

В Великой Лепетихе при ударе беспилотника ранены двое мужчин. Один доставлен в Геническую ЦРБ, второй от госпитализации отказался.

В селе Тарасовка Алешкинского округа в результате сброса боеприпаса с БПЛА ранен сотрудник МЧС, добавил губернатор. Пострадавший госпитализирован.

Геническ, Наталья Петрова

