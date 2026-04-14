На пороховом заводе в Казани произошел пожар: есть пострадавшие

В Казани произошел пожар на пороховом заводе, в результате чего пострадали несколько человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу руководителя Татарстана.

Как уточняется, при пожаре произошло обрушение.

«Причина носит техногенный характер. Есть пострадавшие. Все службы оперативно прибыли на место для устранения последний произошедшего. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Технологический процесс производства не остановлен. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает», – отмечается в сообщении.

Казань, Анастасия Смирнова

