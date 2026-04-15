Среда, 15 апреля 2026, 10:32 мск

Город-спутник ЗАЭС Энергодар обесточен из-за атаки ВСУ

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар обесточен в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в Max.

Чиновник уточнил, что вся критическая инфраструктура и социальные объекты запитаны от резервных дизель-генераторов.

«Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее восстановить энергоснабжение», – добавил Пухов.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ночью сообщал об отключении электричества после удара вражеских дронов по объекту энергетической инфраструктуры в южной части региона.

Энергодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

