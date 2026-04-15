При атаке ВСУ на Мелитополь ранен мирный житель, повреждены дома

Город Мелитополь ночь подвергся атаке ВСУ. В результате обстрела пострадал мужчина, повреждения получили жилые дома. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его данным, в многоквартирном доме по улице Кирова загорелся балкон – пожар потушили, никто не пострадал. Под удар также попал частный дом на улице Островского. «Пострадал мужчина 1966 года рождения, ему оказывается медицинская помощь», – уточнил глава региона в Max.

Ранее Балицкий сообщил о ночной массированной атаке украинских войск на энергетическую инфраструктуру региона, которая привела к повреждению ряда энергообъектов и к полному обесточиванию региона. Ведутся восстановительные работы.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube