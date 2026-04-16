В Туапсе два ребенка погибли во время ночного налета дронов

Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских беспилотников. В Туапсе погибли два ребенка, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«Террористическая атака беспилотников по жилым домам в Туапсе унесла жизни двух несовершеннолетних – 5 и 14 лет. Выражаю глубокие соболезнования родным погибших. Поручил главе муниципального округа Сергею Бойко оказать всю необходимую помощь семьям. По предварительной информации, пострадали еще двое взрослых, им оказывают медицинскую помощь», – написал губернатор в своем канале в Max.

Повреждения получили пять частных и один многоквартирный жилой дом. Для жителей развернули пункт временного размещения. Кроме того, обломки сбитых БПЛА упали на территории предприятий в районе морского порта.

«В сочинском поселке Лоо обломки беспилотников упали по нескольким адресам. В одном случае – повредили навес и выбили окна в двухэтажном частном доме, обошлось без пострадавших», – добавил Кондратьев.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 207 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Ночью Росавиация вводила ограничения на обслуживание авиарейсов в аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи.

Москва, Зоя Осколкова

