В Эквадоре автобус упал в овраг – погибло 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли и 29 получили ранения в среду, когда автобус упал в овраг на юге Эквадора, сообщили спасатели. Авария произошла недалеко от Моллетуро, в андской провинции Асуай.

«В настоящее время число погибших на дороге Куэнка-Моллетуро составляет 14 человек, а число раненых – 29», – сообщают спасатели.

«На месте происшествия работают скоординированные группы сотрудников экстренных служб, которые разыскивают других людей, которые могли погибнуть», – добавили спасатели, не уточнив количество пассажиров в автобусе.

Москва, Елена Васильева

