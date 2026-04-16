Военные США утверждают, что заблокировали десять судов, выходящих из иранских портов

Американские военные объявили, что за первые 48 часов блокады, введенной Соединенными Штатами в отношении Исламской Республики, им удалось предотвратить выход десяти судов из иранских портов.

«Десять кораблей были развернуты обратно, и НИ ОДНОМУ кораблю не удалось прорвать блокаду с момента ее вступления в силу в понедельник», – говорится в сообщении командования вооруженных сил США на Ближнем Востоке (Centcom) в официальных социальных сетях.

Первоначально Центральное командование объявило о том, что девять кораблей были развернуты обратно, но затем добавило в свой подсчет десятый, который, как сообщается, был «перенаправлен» в Иран американским эсминцем.

Вашингтон, Елена Васильева

