Жителя Запорожской области обвинили в госизмене

Жителя Запорожской области задержали за передачу Украине сведений о расположении российских войск. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Токмакского района Запорожской области гражданина РФ, 1973 года рождения, подозреваемого в государственной измене», – говорится в сообщении.

Мужчина наблюдал за передвижениями личного состава и военной техники ВС РФ, а затем разместил эти сведения в Telegram-канале, используемом представителями украинских спецслужб для сбора развединформации и планирования ракетно-бомбовых ударов по территории России.

Следственным отделом УФСБ России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Мелитополь, Зоя Осколкова

