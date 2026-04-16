На Кубани полицейские спасли преступника, находящегося в федеральном розыске

В Краснодарском крае полицейские оказали помощь человеку, который, как позже выяснилось, находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В выходной день сотрудники ГИБДД обнаружили на обочине проселочной дороги в районе станицы Стародеревянковская лежавшего на обочине мужчину. Рядом с ним стоял квадроцикл.

Полицейские вызвали скорую помощь, сообщили в дежурную часть и остались с пострадавшим до приезда медиков. Медики установили, что мужчина не справился с управлением и получил травму позвоночника.

Позднее правоохранители выяснили, что 51-летний потерпевший находится в федеральном розыске за умышленное причинение легкого вреда здоровью человека. После лечения его отправят в отделение полиции в Темрюк.

Краснодар, Зоя Осколкова

