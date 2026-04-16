Над Персидским заливом потерпел крушение редкий и очень дорогой беспилотник ВМС США

На прошлой неделе ВМС США потеряли один из своих самых дорогих самолетов над Персидским заливом.

В отчете Командования безопасности ВМС, опубликованном во вторник, указано, что беспилотник MQ-4C Triton потерпел крушение 9 апреля. Место крушения не разглашается по соображениям оперативной безопасности, сообщает CNN.

Информация с ресурса FlightRadar24 показывает, что беспилотник MQ-4C вылетел с военно-морской авиабазы ​​Сигонелла в Италии и исчез над Персидским заливом 9 апреля.

Самолет летел над Ормузским проливом, но после того, как покинул небо над проливом, снизился с высоты 50 000 футов до 9 000 футов, после чего потерял связь с радаром.

Данные полетной информации показывают, что во время полета «Тритон» передавал код 7400, что означало потерю связи с пилотом на земле, а затем, примерно через 70 минут, передавал код 7700, указывая на аварийную ситуацию, когда снижался до высоты 44 000 футов. Он продолжал передавать код 7700 до 10:12 утра по UTC, после чего исчез с радаров на высоте 9250 футов.

Причину крушения установить по данным отслеживания полета не удается, а ВМС США опубликовали лишь информацию о том, что разбился беспилотник MQ-4C.

Компания Northrop Grumman называет Triton «ведущим в мире беспилотным летательным аппаратом для морской разведки, наблюдения, рекогносцировки и целеуказания».

Оснащённый реактивным двигателем и имеющий дальность полёта 8500 миль, MQ-4C может находиться в воздухе более 24 часов.

Этот беспилотник – один из самых редких летательных аппаратов в составе ВМС США (компания Northrop Grumman заявляет, что выпустила всего 20 таких аппаратов), а также один из самых дорогих – около 240 миллионов долларов за единицу. Это более чем вдвое превышает цену истребителя-невидимки F-35C.

Москва, Елена Васильева

