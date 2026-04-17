Во Владикавказе коммунальщик погиб при взрыве во время погрузки мусора

Сотрудник коммунальных служб погиб при взрыве во Владикавказе. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
По его данным, взрыв прогремел в пятницу утром на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка во время погрузки мусорных контейнеров. Коммунальщик в этот момент выполнял работы по уборке территории.
На месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы, уточнил Меняйло. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Владикавказ, Наталья Петрова
