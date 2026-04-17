российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 17 апреля 2026, 08:35 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Во Владикавказе коммунальщик погиб при взрыве во время погрузки мусора

Сотрудник коммунальных служб погиб при взрыве во Владикавказе. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По его данным, взрыв прогремел в пятницу утром на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка во время погрузки мусорных контейнеров. Коммунальщик в этот момент выполнял работы по уборке территории.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы, уточнил Меняйло. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Владикавказ, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Кавказ, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,