Во Владикавказе коммунальщик погиб при взрыве во время погрузки мусора

Сотрудник коммунальных служб погиб при взрыве во Владикавказе. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По его данным, взрыв прогремел в пятницу утром на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка во время погрузки мусорных контейнеров. Коммунальщик в этот момент выполнял работы по уборке территории.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы, уточнил Меняйло. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Владикавказ, Наталья Петрова

