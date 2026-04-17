В Оренбургской области преступник при задержании расстрелял полицейских

В Оренбургской области при задержании преступника произошла перестрелка, в результате которой один сотрудник полиции погиб, еще трое получили ранения. Злоумышленник, предположительно, скрылся в горах.

Инцидент произошел накануне вблизи села Белошапка Гайского района. Подозреваемый в тяжком преступлении открыл стрельбу по полицейским.

Один из правоохранителей скончался от огнестрельного ранения, еще трое были госпитализированы. По данным регионального минздрава, состояние пострадавших стабильно тяжелое. Семье погибшего при исполнении сотрудника МВД предоставлена поддержка.

Преступник скрылся на автомобиле, машину позднее обнаружили неподалеку от места стрельбы. Предполагается, что злоумышленник сбежал в горы. В операции по поимке подозреваемого задействованы силы полиции и бойцы Росгвардии, включая кинологов. Территория оцеплена, а на всех возможных путях отхода выставлены экипажи.

Оренбург, Зоя Осколкова

