В Кузбассе 120 горняков эвакуировали из шахты из-за углекислого газа

В Кемеровской области работников шахты эвакуировали из-за превышения уровня углекислого газа. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
Превышение показателей обнаружили на шахтоуправлении «Талдинское-Кыргайское». «Горноспасатели выехали на происшествие. Люди выводятся на поверхность», – говорится в сообщении.
В тот момент в шахте находилось 122 человека. О пострадавших не сообщается.
От МЧС в операции спасения были задействованы 40 человек и восемь единиц техники.
