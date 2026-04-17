В Кузбассе 120 горняков эвакуировали из шахты из-за углекислого газа

В Кемеровской области работников шахты эвакуировали из-за превышения уровня углекислого газа. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Превышение показателей обнаружили на шахтоуправлении «Талдинское-Кыргайское». «Горноспасатели выехали на происшествие. Люди выводятся на поверхность», – говорится в сообщении.

В тот момент в шахте находилось 122 человека. О пострадавших не сообщается.

От МЧС в операции спасения были задействованы 40 человек и восемь единиц техники.

Кемерово, Зоя Осколкова

