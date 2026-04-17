В Чите эвакуировали школу из-за муляжа бомбы

В Чите неизвестные подложили муляж взрывного устройства в школу. На место прибыли правоохранительные органы. Учеников и педагогов эвакуировали.

Инцидент произошел в школе №40 на улице Подгорбунского. По данным телеграм-канала «Shot», похожий на бомбу предмет обнаружили в туалете.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб вывели из здания школьников и учителей. Предмет оказался муляжом, сделанным из трубок фольги и проводов, к нему был прикреплен установленный на час таймер.

В полиции Забайкалья сообщили, что специалисты осмотрели здание и не обнаружили никакой опасности. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Чита, Зоя Осколкова

