Солдат армии Израиля разбил кувалдой статую Иисуса – начато расследование

Солдат армии Израиля кувалдой разбил голову статуе Иисуса Христа в Ливане.

В воскресенье израильская армия объявила о начале расследования подлинности изображения, распространяемого в социальных сетях, на котором солдат бьет кувалдой статую Иисуса Христа на юге Ливана. Армия обороны Израиля подтвердила, что солдат на изображении действительно является израильским военнослужащим.

«После первоначального осмотра (...) было установлено, что на этой фотографии изображен солдат израильских сил, выполняющий задание на юге Ливана», – написала армия вскоре после полуночи в своих соцсетях.

«В соответствии с результатами расследования в отношении причастных лиц будут приняты соответствующие меры», – добавили в армии, заверив, что относятся к этому делу «с предельной строгостью».

Москва, Елена Васильева

