Автобус протаранил столб в Хабаровске – пострадали пятеро

В Хабаровске маршрутный автобус врезался в световую опору. В результате ДТП травмы получили пять человек, в том числе девочка-подросток. Полиция устанавливается обстоятельства аварии. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Водитель автобуса не справился с управлением и протаранил световую опору на улице Монтажной. В результате сильного удара пострадали пять пассажиров, в том числе девочка 2009 года рождения. Все доставлены в больницу. Несовершеннолетняя получила серьезные травмы – ей выбило зубы. У остальных пострадавших в основном ушибы, но их тоже госпитализировали для обследования.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции города. Инспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП.

Хабаровск, Наталья Петрова

