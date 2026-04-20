Один человек погиб, пятеро ранены при атаках ВСУ в Херсонской области

Один человек погиб и пятеро пострадали в Алешкинском округе Херсонской области в результате атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«За минувшие выходные в результате террористических атак киевского режима погиб один мирный житель, пять человек получили ранения», – написал он в Max.
По информации главы региона, в Костогрызове Алешкинского муниципального округа удар беспилотника по легковому автомобилю убил 58-летнего мужчину.
Кроме того, на трассе между Раденском и Великими Копанями в результате атаки БПЛА ранены двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы.
В Новой Маячке при ударе беспилотника по автомобилю ранены трое мужчин. С осколочными ранениями и контузиями они доставлены в Скадовскую ЦРБ.
Геническ, Наталья Петрова
