В Горно-Алтайске водитель без прав пытался сжечь полицейских

В Горно-Алтайске задержали водителя без прав, который сначала скрывался от полицейских, а затем попытался их поджечь. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В свободное от службы время сотрудник госавтоинспекции заметил иномарку с подложными номерами, передал информацию коллегам и отправился за ней на личном автомобиле. Находящийся на маршруте экипаж ДПС попытался остановить водителя, но тот стал скрываться, совершая во время погони опасные маневры, создавая угрозу для других участников движения.

«На одной из улиц он внезапно остановился, покинул автомобиль и забежал в дом. Вскоре мужчина вышел с ведром, наполненным горючей жидкостью, вылил ее через забор на полицейских и на свою машину, пригрозив поджогом», – говорится в сообщении.

Мужчина все же поджег ведро и кинул в стражей порядка, но промахнулся. При задержании он оказал сопротивление. Выяснилось, что у нарушителя не было прав на управление автомобилем.

В отношении дебошира составили 15 протоколов об административных правонарушениях. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

Горно-Алтайск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube