Три человека погибли на туристическом маршруте в Бурятии

В горах Бурятии погибли три туриста. Предположительно, причиной смерти стало переохлаждение. Следственный комитет проводит проверку.

15 человек из Красноярска прибыли в Бурятию для восхождения на пик Мунку-Сардык в горах Восточного Саяна. 18 апреля они вышли из базового лагеря на маршрут, который пролегал к мосту через реку Белый Иркут, затем, минуя слияние рек Белый Иркут и Мугувек, к вершине. Возвращение группы обратно планировалось 22 апреля к полудню.

21 апреля ночью несколько туристов из группы вышли к трассе у подножия гор и в придорожном кафе оставили записку, в которой сообщили о гибели во время спуска трех человек. После этого они поднялись обратно к месту происшествия. Владелец кафе обратился в полицию.

Тункинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка. «В настоящее время для проведения первоначальных процессуальных действий к базовому лагерю группы выехал следователь СК для проверки поступившего сообщения и установления всех обстоятельств происшествия», – добавили в ведомстве.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

