Вторник, 21 апреля 2026, 11:30 мск

В Японии почти весь экипаж танка погиб при детонации снаряда внутри машины

В Японии во вторник во время военных учений в результате взрыва танка погибли трое японских солдат, сообщила премьер-министр Санаэ Такаичи.

ЧП случилось на полигоне Сил самообороны Японии в регионе Оита на юго-западе страны. По предварительным данным, боеприпас взорвался внутри танка. Три члена экипажа погибли на месте, еще один получил ранения и был госпитализирован.

«Эта авария вызывает глубокое сожаление», – написала премьер-министр, выразив свои «искренние соболезнования родным и близким погибших военных».

Токио, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

