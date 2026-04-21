В Японии почти весь экипаж танка погиб при детонации снаряда внутри машины

В Японии во вторник во время военных учений в результате взрыва танка погибли трое японских солдат, сообщила премьер-министр Санаэ Такаичи.

ЧП случилось на полигоне Сил самообороны Японии в регионе Оита на юго-западе страны. По предварительным данным, боеприпас взорвался внутри танка. Три члена экипажа погибли на месте, еще один получил ранения и был госпитализирован.

«Эта авария вызывает глубокое сожаление», – написала премьер-министр, выразив свои «искренние соболезнования родным и близким погибших военных».

Токио, Елена Васильева

