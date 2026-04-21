Пятеро жителей Запорожской области пострадали из-за ударов ВСУ

В Запорожской области пять человек пострадали из-за атак ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«К сожалению, есть пострадавшие. Пять человек сейчас находятся в лечебных учреждениях, врачи оказывают им всю необходимую помощь», – написал Балицкий в своем канале в Мах.

В селе Ботиево Приазовского округа пострадали мужчины 1955 и 1950 года рождения, в городе Васильевке – мужчина 1982 года рождения и женщина 1964 года рождения, в селе Бурчак Михайловского округа – мужчина 1975 года рождения. «Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя поддержка», – подчеркнул глава региона.

По словам Балицкого, всего в Запорожской области за прошедшие сутки зафиксировано 18 атак вражеских беспилотников по мирным объектам.

Мелитополь, Зоя Осколкова

