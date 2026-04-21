Бывший мэр Саратова насмерть разбился в ДТП

Бывший глава администрации Саратова Николай Романов погиб в автокатастрофе.

Авария произошла вблизи села Казачка в Саратовской области. Mercedes столкнулся с грузовиком, экс-чиновник скончался на месте. Предположительно, водитель легковушки не уступил дорогу грузовому транспорту.

На месте работают правоохранительные органы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Николай Романов в 2001 году стал сотрудником администрации Энгельсского муниципального образования, где работал заместителем руководителя по экономике и управлению имуществом. С марта по июнь 2006 года исполнял обязанности главы района, а после этого перешел на работу в администрацию областной столицы в должности первого заместителя мэра и уже в июле 2006 года был избран мэром. Романов подал в отставку в ноябре 2007 года.

Саратов, Зоя Осколкова

