Запорожская область частично обесточена из-за атак ВСУ

Аварийные отключения электроэнергии зафиксированы в ряде населенных пунктов Запорожской области из-за систематических обстрелов энергетической инфраструктуры региона со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило региональное минэнерго.

В ведомстве отметили, что работы по восстановлению электроснабжения не останавливаются ни на минуту.

«Аварийно-восстановительные работы ведутся в усиленном режиме до полного возвращения к нормальной работе энергосистемы. Восстановление осложняется постоянной угрозой атак БПЛА, что создает серьезные трудности и риски для специалистов. Несмотря на это, принимаются все возможные меры для скорейшей стабилизации ситуации с электроснабжением», – подчеркнули в минэнерго.

Мелитополь, Наталья Петрова

