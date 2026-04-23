Девять человек пострадали в ДТП с автобусом под Красноярском

Пассажирский автобус попал в ДТП в городе Железногорске Красноярского края, пострадали 9 человек. Об этом сообщили в региональном главке МВД РФ.

По данным полиции, авария произошла сегодня утром. Автобус, принадлежащий ИП, двигался по улице Загородной в сторону КПП №4. При подъеме в гору 60-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и врезался в дерево.

Пострадали 8 пассажиров автобуса и сам водитель. Никто из них, кроме водителя, не был пристегнут ремнями безопасности, подчеркнули в полицейском главке. Все пострадавшие доставлены в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Красноярск, Наталья Петрова

