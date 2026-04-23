ВСУ нанесли существенные повреждения энергосистеме Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о существенных повреждениях энергообъектов региона в результате ударов украинских войск.

«Последствия удара, который противник нанес энергетической системе области, существенные. Прошу жителей, чьи населенные пункты затронули отключения, набраться терпения. Специалисты работают без остановки и будут продолжать до полной стабилизации подачи электричества», – написал глава региона в «Максе».

Балицкий добавил, что есть объекты, где начать ремонтные работы пока не представляется возможным из-за опасности детонации.

«Объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники питания», – отметил губернатор.

Глава региона ночью сообщал, что из-за ударов ВСУ по объектам энергетики обесточена южная часть Запорожской области.

Мелитополь, Наталья Петрова

