Американский солдат, допущенный к военной тайне, выиграл 400 тысяч долларов на ставках по аресту Мадуро

Американский солдат спецназа, участвовавший в захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро, был арестован и обвинен в том, что якобы делал ставки на эту операцию, получив прибыль в размере 400 000 долларов.

Как сообщает CNN, старший сержант Ганнон Кен Ван Дайк в конце декабря открыл счет на Polymarket, одном из самых известных рынков прогнозов. Он поставил около 32 000 долларов на то, что Мадуро будет «смещен» к январю. Ставка была рискованной.

Однако, как утверждают прокуроры, Ван Дайк принимал участие в планировании и проведении операции «Абсолютная решимость» и имел доступ к секретной информации до того, как сделал ставку. Его выигрыш, хотя и анонимный, почти сразу же привлек внимание правоохранительных органов.

Ван Дайк, военнослужащий, проходящий службу в Форт-Брэгге, обвиняется по пяти пунктам в краже и неправомерном использовании конфиденциальной правительственной информации, воровстве и мошенничестве. Его первое судебное заседание состоится в Северной Каролине. В судебном реестре пока не указан адвокат, представляющий его интересы.

По версии следствия, с 27 декабря по 2 января он сделал 13 ставок, последняя из которых была сделана за несколько часов до ночного задержания. Прокуроры заявили, что Ван Дайк перевел свою прибыль в размере более 400 000 долларов в иностранное хранилище криптовалюты, а затем внес ее на счет в онлайн-брокерской компании.

Старший сержант в армии – это старший унтер-офицер, считающийся ключевым тактическим лидером и техническим экспертом, выполняющий функции главного унтер-офицера, как правило, на уровне батальона. На старших унтер-офицеров часто возлагаются задачи по установлению и поддержанию стандартов для младших по званию солдат в подразделении.

Как говорится в судебных документах, Ван Дайк был сфотографирован сразу после операции – и в момент, когда он сделал свою последнюю ставку – «на палубе корабля в море, на рассвете, в военной форме США, с винтовкой в ​​руках, стоя рядом с тремя другими людьми в военной форме США».

В четверг Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала против Ван Дайка аналогичную жалобу, требуя возмещения ущерба, конфискации незаконно полученных средств и наложения гражданских денежных штрафов.

Напомним, в январе этого года мериканские военные начали тайную операцию, в результате которой Мадуро был экстрадирован из президентского дворца в Каракасе в Нью-Йорк вместе со своей женой. Ему предъявлено обвинение в наркоторговле. Мадуро себя виновным не признает.

Вашингтон, Елена Васильева

