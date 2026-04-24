В Алтайском крае ученик распылил перцовый баллончик в школе

В Алтайском крае несколько школьников пострадали при распылении перцового баллончика. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в школе Бийска. «Ученик 8 класса распылил в учебном классе перцовый баллончик. В результате произошедшего пострадали несколько учеников, которым потребовалась медицинская помощь», – говорится в сообщении.

СКР проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Полиция и прокуратура также начали проверку. «Предварительно установлено, что причиной инцидента стала ссора между подростками. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства», – сообщает пресс-служба главка МВД.

Бийск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube