российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 апреля 2026, 10:57 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Алтайском крае ученик распылил перцовый баллончик в школе

В Алтайском крае несколько школьников пострадали при распылении перцового баллончика. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в школе Бийска. «Ученик 8 класса распылил в учебном классе перцовый баллончик. В результате произошедшего пострадали несколько учеников, которым потребовалась медицинская помощь», – говорится в сообщении.

СКР проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Полиция и прокуратура также начали проверку. «Предварительно установлено, что причиной инцидента стала ссора между подростками. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства», – сообщает пресс-служба главка МВД.

Бийск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,