Ребенок тяжело травмировался при падении с батута в Югре, возбуждено дело

В городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа восьмилетняя девочка получила тяжелую травму головы при падении с надувного батутного комплекса. По факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

Происшествие случилось 18 апреля в одном из развлекательных центров города.

По данным следствия, девочка, забравшись на надувную ограждающую стенку батута, потеряла равновесие и упала на пол. Ребенок был госпитализирован и в настоящее время проходит лечение в больнице. По предварительным данным, здоровью девочки причинен тяжкий вред.

Инцидент расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следователи оценят действия руководителя заведения и работников, ответственных за обеспечение безопасности посетителей.

Предварительно известно, что информационные листы о правилах поведения в игровой зоне отсутствовали, инструктаж с посетителями не проводился.

Советский, Наталья Петрова

