Полковник МЧС и его жена погибли при атаке украинского дрона

В Херсонской области в результате атаки украинского дрона погибли полковник МЧС Иван Бузин и его супруга. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

«В результате атаки беспилотного летательного аппарата погибли сотрудник Главного управления МЧС России по Херсонской области полковник внутренней службы Иван Бузин со своей супругой. Руководство Главного управления и коллеги погибшего выражают глубокие и искренние соболезнования его семье и близким», – говорится в сообщении.

По словам губернатора Владимир Сальдо, в результате обстрелов и налетов вражеских БПЛА за последние стуки пострадал мирный житель в Великих Копанях Алешкинского МО. Кроме того, повреждены медицинские учреждения и частные дома в Горностаевке, Райском и Новой Маячке.

Херсон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube