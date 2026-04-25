В Дагестане из-за оползней обрушились три жилых дома

В Дагестане из-за оползней разрушились три частных дома. Под угрозой оказались еще два жилых здания. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«От ЕДДС Хунзахского района поступила информация о том, что в Хунзахском районе, селе Буцра, из-за активизировавшихся оползневых процессов разрушены три жилых дома, жертв и пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Кроме того, два дома оказались под угрозой разрушения, жильцов эвакуировали.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о разработке отдельной целевой программы по переселению людей из оползневых зон за счет федерального бюджета. В некоторых муниципалитетах республики ситуация с оползнями по-прежнему остается тревожной.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

