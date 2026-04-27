Трое юношей погибли в ДТП с лошадью в Красноярском крае

Сотрудники полиции в Красноярском крае выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли трое юношей. Автомобиль под управлением 19-летнего молодого человека налетел на лошадь в Шарыповском округе региона. В результате аварии погибли водитель и двое пассажиров -17-летние подростки, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Смертельное ДТП произошло вечером в воскресенье на 17 км автодороги Шарыпово – Ужур – Балахта. Водитель автомобиля ВАЗ 21124 наехал на лошадь, стоявшую на правой полосе по ходу движения, после чего машина съехала в кювет и перевернулась.

«В результате аварии водитель и двое несовершеннолетних пассажиров скончались до приезда скорой помощи», – говорится в сообщении. По данным местных СМИ, лошадь тоже погибла.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Красноярск, Наталья Петрова

