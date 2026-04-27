В Коми агенты Киева готовили атаку дронами на НПЗ, их уничтожили

В городе Ухте Республики Коми сотрудники ФСБ сорвали атаку беспилотниками на нефтеперерабатывающее предприятие. Двое злоумышленников, готовивших теракт на НПЗ, оказали вооруженное сопротивление при задержании и были уничтожены. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

«Предотвращена диверсия, планировавшаяся двумя гражданами России по заданию спецслужб Украины», – заявили в ведомстве.

По информации ФСБ, злоумышленники по собственной инициативе установили контакт с украинскими спецслужбами через иностранные мессенджеры и передавали противнику сведения о нефтеперерабатывающих предприятиях в регионе, а также российских военнослужащих и правоохранителях – участниках СВО.

По указанию кураторов они изъяли из заранее оборудованного тайника дроны с самодельными взрывными устройствами для атаки на одно из предприятий нефтяной промышленности региона.

При попытке задержания диверсанты открыли огонь и в ходе перестрелки были ликвидированы, отметили в спецслужбе. На месте происшествия изъято два беспилотника с боевой частью, снаряженной взрывчаткой иностранного производства, а также два пистолета Макарова. В телефонах фигурантов содержались сведения, подтверждающие их преступную деятельность, добавили в ФСБ.

Управлением ФСБ по Республике Коми возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).

Москва, Наталья Петрова

