Два человека погибли в Херсонской области во время атак БПЛА

Два мирных жителя погибли в Херсонской области в результате удара ВСУ по жилому дому. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«В Днепрянах Новокаховского городского округа в результате сброса боеприпасов с БПЛА на жилой дом погибли женщина 1951 года рождения и мужчина 1949 года рождения», – написал губернатор в «Максе».

Кроме того, добавил Сальдо, вражеский дрон атаковал легковой автомобиль в Любимовке Каховского округа. Ранения получили женщина и мужчина. Пострадавшие госпитализированы.

В результате обстрелов и ударов БПЛА повреждены здание дома культуры в Костогрызове, жилые дома в Гладковке, Горностаевке и Раденске, здание элеватора в Константиновке, легковые автомобили в Каховке, Новой Маячке и Широком, отметил глава региона.

Геническ, Наталья Петрова

