В Перми иномарка протаранила остановку с людьми, есть пострадавшие

В Перми водитель легкового автомобиля Renault Duster въехал в автобусную остановку. ДТП произошло около семи часов утра на улице Солдатова в Свердловском районе. Об этом сообщили в региональном полицейском главке.

«Водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Renault Duster, по невыясненным пока обстоятельствам допустил наезд на остановку общественного транспорта», – рассказали в ведомстве. По предварительным данным, в результате аварии травмы получили три пешехода, а также сам водитель. Пострадавших доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

В региональном минздраве ТАСС уточнили, что все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Троих из них направили в травмпункт, еще одного увезли в больницу на осмотр.

Пермь, Наталья Петрова

