Пенсионерка из Подмосковья отдала 70 млн рублей мошенникам

Мошенники забрали у пенсионерки из Подмосковья 70 млн рублей.

Как сообщали «Новому Дню» в пресс-службе регионального ГУ МВД, 68-летней женщине в мессенджере поступило сообщение якобы из домового чата о необходимости проверить счетчики.

После того, как пенсионерка перешла по ссылке, ей позвонили «Из казначейства» и сообщили о необходимости декларирования сумм свыше 100 тысяч рублей.

Поверив мошеннику, женщина отдала подошедшей к ее дому незнакомой женщине 5 млн рублей, потом жертва сняла со своих счетов и отдала курьерам мошенников еще 35 млн. Через несколько дней пенсионерка отдала женщине-курьеру еще 30 млн рублей.

По данном факту возбуждено уголовное дело о мошенничеств, курьеры мошенников выявлены и задержаны. Они утверждают, что тоже были обмануты мошенниками и что их убеждали забирать чужие деньги под предлогом погашения якобы оформленных на них кредитов.

Москва, Елена Васильева

