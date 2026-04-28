Шесть человек накрыло лавиной на руднике в Бурятии

На руднике «Ирокинда» в Муйском районе Бурятии сошла снежная лавина – под завалами оказались шесть человек. Об этом сообщили в МЧС России.
Инцидент произошел во время расчистки технологической дороги. К работам были привлечены 9 работников горнодобывающей компании, трое выбрались из-под завала снежной массы самостоятельно, еще шестеро остаются под снегом.
На место происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС со спасателями.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ» (ч. 3 ст. 216 УК РФ), сообщило региональное управление Следственного комитета РФ. К месту схода лавины выехала следственно-оперативная группа.
Улан-Удэ, Наталья Петрова
