Француз украл из музея золотые монеты и продавал их в России

В России выявили контрабандиста, который украл коллекцию золотых монет из музея во Франции. Ценности вор провозил под видом мелочи и продавал в Москве.

Как сообщили в Федеральной таможенной службе, 29-летний Антони Кастелейн работал сотрудником музея в Сен-Реми, пользуясь служебным положением, он вывез часть экспонатов из коллекции времен Римской империи и правления Наполеона III.

По линии Интерпола в российские правоохранительные органы поступила ориентировка на похищенные золотые монеты. Было установлено, что Кастелейн в 2023-2024 годах несколько раз приезжал в Москву. В столице он продавал ценности различным нумизматическим организациям, а также частным коллекционерам. В ходе оперативных мероприятий нашли и изъяли 79 предметов, которые подходили под описание. Общая стоимость похищенных монет оценивается в 53 млн рублей.

Управление таможенных расследований и дознания ФТС возбудило уголовное дело о контрабанде культурных ценностей в крупном размере. Выяснилось, что, когда француз проходил границу, монеты он прятал в кошельке в отделении для мелочи, перемешав их с евроцентами. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет или штраф до миллиона рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

