В ЛНР 18 человек пострадали в результате удара ВСУ по администрации

В Луганской Народной Республике 18 человек получили ранения в результате атаки со стороны Украины. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник.

«ВСУ совершили очередную террористическую атаку. В разгар рабочего дня вражеские БПЛА прицельно ударили по зданию администрации Марковского муниципального округа. Ранено 18 человек, из них трое в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая медицинская помощь», – написал Пасечник своем канале в «Макс».

Здание получило серьезные повреждения, начался пожар. «Благодаря слаженным действиям МЧС удалось оперативно ликвидировать возгорание, проводится разбор завалов», – отметил глава региона. Под угрозой оказались также другие административные здания и школа. Сотрудников и детей эвакуировали в безопасное место.

«Одновременно ВСУ ударили по зданию сельского совета в Меловатке Сватовского муниципального округа. К счастью, обошлось без пострадавших», – добавил Пасечник.

Следователи СУ СКР по ЛНР фиксируют последствия вражеских атак.

Луганск, Зоя Осколкова

