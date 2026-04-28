ВСУ атаковали районную больницу в Запорожской области

Вооруженные формирования киевского режима атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) районную больницу в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство здравоохранения региона.

«Очередная атака БПЛА на медицинские учреждения региона. Минувшей ночью нанесли удар по Днепрорудненской центральной районной больнице. В результате атаки повреждены окна в здании поликлиники», – говорится в телеграм-канале ведомства.

«К счастью, среди медицинских работников и пациентов пострадавших нет», – уточняется в сообщении.

Мелитополь, Анастасия Смирнова

