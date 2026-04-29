У основного заправщика российских кораблей выявили иностранное влияние и вывод миллиардов за рубеж

Генеральная прокуратура выявила факты незаконного нахождения стратегических предприятий компании «Трансбункер» под иностранным контролем и вывода их финансовых ресурсов за рубеж. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным агентства, Генпрокуратура в рамках иска к структурам компании «Трансбункер» и ее основателям Иосифу Сандлеру и Сергею Пугачеву, просит суд признать ничтожными сделки 2024 года об изменении в холдинге в порядке редомициляции, а также взыскать в доход государства бизнес ответчиков. Третьими лицами выступают 23 компании, а также Федеральная антимонопольная служба и Росимущество.

Согласно информации Федеральной налоговой службы, с 2020 года по настоящее время за рубеж было выведено 19,3 млрд рублей капитала ГК «Трансбункер». Контроль над холдингом осуществлялся группой лиц с участием иностранных инвесторов, а конечными контролирующими лицами были Сергей Пугачев и Иосиф Сандлер, которые являются гражданами и резидентами Республики Кипр.

«Трансбункер» был учрежден в 1991 году крупными дальневосточными НПЗ, ее первым активом стала бункерная база в порту Ванино. Компания построила НПЗ на 600 000 т в Ванино и стала крупнейшим бункеровщиком на Дальнем Востоке, затем у нее появились базы в Одессе, Новороссийске и Санкт-Петербурге.

По российскому законодательству, иностранным инвесторам и группе лиц, в которую входит иностранный инвестор, необходимо разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, в иных случаях им запрещено участие в уставных капиталах и определение условий осуществления предпринимательской деятельности хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В 2024 году была проведена фиктивная редомициляция «Трансбункера», утверждают прокуроры. Компании были перерегистрированы на территории Приморского края и Калининградской области, а иностранные головные компании холдинга перешли из кипрской и британской под дружественную юрисдикцию ОАЭ. В результате была создана видимость деофшоризации, а реальный контроль над стратегическими компаниями группы, сохранили граждане Кипра, которые «не проживают в России и не связывают себя с ее национальными интересами».

Генпрокуратура просит суд незамедлительно принять обеспечительные меры «для защиты прав Российской Федерации, недопущения вывода активов, в том числе за рубеж», в частности наложить арест на все движимое и недвижимое имущество, уставной капитал, счета ответчиков, а также запретить выход морских судов и судов внутреннего плавания за пределы портов их местонахождения.

Москва, Зоя Осколкова

