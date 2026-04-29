В Пермском крае БПЛА прилетел на промплощадку, в Оренбургской области 4 БПЛА сбиты ПВО

Утром 29 апреля угроза беспилотной опасности была объявлен в регионах Урала и Сибири. По данным на текущий момент один беспилотник ударил по промышленной площадке в Пермском крае. Как сообщил в соцсетях губернатор Дмитрий Махонин, на объекте произошло возгорание, его ликвидируют. Сотрудников эвакуировали, пострадавших среди людей нет.

Четыре беспилотника сбиты над Оренбургской областью.

«Сегодня вражеские БПЛА предприняли попытку атаки нескольких промышленных предприятий. По данным Минобороны России, 4 беспилотника были сбиты силами ПВО над территорией Оренбургской области. Жертв и пострадавших нет», – сообщил в соцсетях губернатор Оренбурской области Евгений Солнцев.

Опасность по БПЛА сохраняется. Она действует в Свердловской, Курганской, Челябинской областях, в Оренбургской области и в Пермском крае.

Екатеринбург, Елена Васильева

