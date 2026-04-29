В Астрахани восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Астрахани маршрутный микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. По предварительным данным, пострадали восемь человек.
Как сообщили в региональном управлении МВД, авария произошла на улице Площадь вокзальная. Водитель маршрутки проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Hyundai.
От удара транспорт опрокинулся. В результате пострадали семь пассажиров. Также травмы получил водитель иномарки.
На месте работают экстренные службы и правоохранители.
Астрахань, Зоя Осколкова
