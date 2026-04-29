ФСБ задержала агента Киева, готовившего теракты в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали 48-летнего россиянина, готовившего по заданию украинских спецслужб теракты в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным спецслужбы, мужчина планировал убийство высокопоставленного руководителя одной из правоохранительных структур и готовился совершить диверсионно-террористические акты на объектах газо- и электроснабжения региона.

Фигурант получил от куратора компоненты для самодельного взрывного устройства (СВУ), изучил место проживания предполагаемой жертвы теракта и определил способ камуфлирования самодельной бомбы. После выполнения заданий он планировал уехать из России, отметили в ведомстве.

У злоумышленника изъяли готовое к применению радиоуправляемое СВУ осколочно-фугасного действия массой 2 кг, взрывчатку и устройства для сборки еще двух бомб.

В ФСБ уточнили, что мужчина был завербован украинской спецслужбой в 2025 году через мессенджер Telegram. По заданию куратора он фотографировал и снимал на видео воинские части, средства ПВО, склады с горюче-смазочными материалами и другие объекты критической инфраструктуры в Крыму, координаты которых отправлял украинским спецслужбам.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Наталья Петрова

