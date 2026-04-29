Масштабная махинация: группа преступников похитила более миллиарда на «северных» выплатах

Полиция раскрыла масштабную махинацию. Группа преступников похитила более миллиарда рублей на «северных» выплатах.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ, преступники базировались в Сургуте, а криминальная схема существовала с августа 2024 года. Злоумышленники за вознаграждение незаконно регистрировали жителей республик и областей Северо-Кавказского федерального округа на территории других регионов страны: ХМАО – Югра, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Республика Саха (Якутия), Мурманская область и Камчатский край.

Регистрация проводилась без личного присутствия граждан. Фигуранты, некоторые из которых действовали по доверенности, оформляли документы в МФЦ. Целью было получение ежемесячных денежных пособий, размер которых в указанных северных регионах значительно выше, чем по месту фактического проживания граждан.

Оперативники также установили четырех жителей Северного Кавказа, которые размещали объявления в мессенджерах и социальных сетях, подыскивая граждан для фиктивной регистрации. Они занимались сбором документов и денежных средств, которые передавали в ХМАО – Югру различными способами.

По предварительным данным, ущерб, нанесенный бюджету Российской Федерации, превышает 1 млрд рублей.

Следователем СУ УМВД России по ХМАО – Югре возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159.2 и 322.2 УК РФ. Кроме того, более 20 уголовных дел о фиктивной регистрации возбуждены в отношении собственников жилых помещений, предоставивших для криминальной схемы свои адреса. Фигурантам избраны различные меры пресечения.

«В настоящее время в рамках возбужденных уголовных дел проверяется причастность к незаконной регистрации и получению социальных выплат более чем 6500 граждан», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Москва, Елена Васильева

