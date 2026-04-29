200 собак погибли на пожаре в Нижнем Новгороде

Порядка 200 собак стали жертвами пожара в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

Огонь вспыхнул в надворной постройке на улице Воронихина в Ленинском районе. Прибывшие на вызов огнеборцы ликвидировали пожар на площади 50 кв. метров.

«Со слов хозяйки в результате пожара предположительно погибло 200 собак», – отметили в ведомстве.

В тушении возгорания было задействовано шесть единиц техники и 30 человек.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного отопления. «Специалисты испытательной пожарной лаборатории разбираются во всех обстоятельствах произошедшего», – говорится в сообщении.

Как сообщает канал SHOT, в огне погибли около 200 собак породы чихуахуа. Хозяйка-заводчица пыталась спасти животных своими силами, но ей это не удалось.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

