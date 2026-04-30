В Лондоне мужчина с ножом напал на двух евреев

В среду в пригороде северного Лондона были ранены ножом двое евреев. Полиция квалифицировала произошедшее как террористический акт.

В заявлении столичной полиции говорится, что 45-летний мужчина, которого также обвиняют в попытке нанести ножевые ранения сотрудникам полиции, был арестован по подозрению в покушении на убийство.

В обновленном сообщении, опубликованном в среду вечером, полиция заявила, что подозреваемый «является гражданином Великобритании, родившимся в Сомали». Первоначально его доставили в больницу, но позже выписали, и сейчас он находится под стражей в лондонском полицейском участке, сообщили они.

В результате нападения в Голдерс-Грин пострадали двое мужчин в возрасте 76 и 34 лет. По данным полиции, их состояние стабильное, оба госпитализированы. Никто из сотрудников полиции не пострадал.

Подозреваемый имеет «историю серьезных актов насилия и проблем с психическим здоровьем», – заявил журналистам комиссар лондонской полиции Марк Роули.

«Этот инцидент официально объявлен террористическим актом», – заявил в своем заявлении глава лондонского управления по борьбе с терроризмом Лоуренс Тейлор. Полиция расследует, «было ли это нападение преднамеренно направлено против еврейской общины Лондона», добавил он.

Полиция сообщила, что расследованием руководят сотрудники контртеррористических подразделений, которые работают над установлением биографии подозреваемого и выявлением его связей с террористами.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube