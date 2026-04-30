На Колыме обрушился рудник – под завалами могут находиться 8 человек

В Магаданской области произошло обрушение рудника. Предварительно, под завалами могут быть до восьми человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

По информации ведомства, инцидент произошел на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе. К месту обрушения выдвинулись пожарные, горноспасатели и медики всего 16 человек и шесть единиц техники. К вылету готовится вертолет Ми-8 МЧС РФ.

Прокуратура Магаданской области взяла под контроль проведение спасательной операции, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Прокуратурой будет дана оценка нарушению правил ведения горных работ.

Магадан, Наталья Петрова

