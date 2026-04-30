Передавший Киеву данные об объектах ТЭК житель Кубани арестован за госизмену

В Краснодарском крае арестовали местного жителя, который передавал сведения о предприятиях топливно-энергетического комплекса украинским спецслужбам. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной Службой Безопасности Российской Федерации в Краснодарском крае пресечена противоправная деятельность гражданина России, причастного к совершению государственной измены в пользу украинских спецслужб», – заявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным правоохранителей, житель Краснодара установил контакт с представителем СБУ в интернете и передал ему фото и координаты объектов ТЭК Краснодарского и Ставропольского краев. Кроме того, он раскрыл планы размещения военной техники, обеспечивающей безопасность воздушного пространства региона.

Также мужчина собирал информацию о сотрудниках одного из предприятий и пытался обеспечить спецслужбам Украины доступ к его корпоративной почте.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд заключил обвиняемого под стражу.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

