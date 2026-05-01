В Туапсе идет ликвидация пожара на морском терминале

В Туапсе в результате атаки БПЛА киевского режима произошло возгорание на территории морского терминала. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. В ночь на 1 мая над городом вновь активно работало ПВО, были многочисленные сбития, говорят местные жители.

По данным оперштаба, пострадавших на морском терминале нет, на месте работают специальные и экстренные службы. Всего к ликвидации возгорания привлечены 128 человек и 41 единица техники, в том числе силы МЧС России.

Напомним, что 30 апреля удалось ликвидировать возгорание на нефтеперерабатывающем заводе, возникшее после налета беспилотников от 28 апреля.

Туапсе, Елена Васильева

