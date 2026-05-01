Пятница, 1 мая 2026, 13:10 мск

Запорожская область частично обесточена из-за обстрелов ВСУ

Энергетическая инфраструктура Запорожской области в ночь на 1 мая подверглась массированным атакам со стороны ВСУ. В результате обстрелов поврежден ряд объектов энергетики, частично обесточены населенные пункты региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Энергетики восстанавливают поврежденные объекты инфраструктуры.

«Все службы находятся в режиме повышенной готовности, энергетики прилагают все усилия для того, чтобы восстановить подачу электричества максимальному количеству абонентов», – написал глава региона в мессенджере Max.

Мелитополь, Наталья Петрова

